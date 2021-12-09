Груповий етап Ліги конференцій завершився у групах A,B,C і D. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 6-й тур

Група А

ЛАСК – ГІК – 3:0

Голи: Баліч, 41, Накамура, 64, Грубер, 81

Алашкерт – Маккабі Т-А – 1:1

Голи: Больєвіч, 78 – Альмог, 90

Група В

Гент – Флора – 1:0

Гол: Бруно, 51

Партизан – Анортосіс – 1:1

Голи: Міловановіч, 20 – Хрістодолопулос, 33 (пен.)

Група С

ЦСКА Софія – Рома – 2:3

Голи: Чатаковіч, 75, Вілдсхут, 90+3 – Абрахам, 15, 53, Майораль, 34

Група D

АЗ – Раннерс – 1:0

Гол: Остінг, 87

Клуж – Яблонец – 2:0

Голи: Дебелюх, 45, 83

Не слід забувати, що перше місце дає пряму путівку у 1/8 фіналу, а другому доведеться йти у 1/16 і боротися з невдахами Ліги Європи. У групі А не було навіть заочної боротьби за щось. ЛАСК розгромною перемогою над ГІКом закріпив звання найкращої команди квартету, а немотивований Маккабі великодушно подарував Алашкерту перше очко.

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Гент здолав Флору і фінішував лідером у наступній групі. Роман Безус вийшов на 70-й хвилині та допоміг "буйволам" втримати перевагу. Паралельно Партизан та Анортосіс з'ясовували, хто вийде другим. Кіпріотам була потрібна виключно перемога, але суперник втримав задовільний поділ очок.

Рома розібралася із софійським ЦСКА і сподівалася на подарунок Зорі. Підопічні Скрипника не підвели, що дозволило Жозе Моурінью уникнути зайвих матчів.

АЗ мінімальною перемогою поставив Раннерс під загрозу вильоту. Втім, данцям раптово допоміг Клуж, який знайшов мотивацію для "поховання" Яблонца. Катом чехів став форвард Габріель Дебелюх. АЗ впевнено крокує у 1/8 фіналу, а Раннерс готується до битви на стадії нижче.

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