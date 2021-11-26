Рома розбила Зорю в 5-му турі Ліги конфененцій 2021/22. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Стартовий тиск "вовків" призвів до гола на 15-й хвилині. Рома кількома передачами пролетіла все поле, а Ель-Шаараві шведою ідеально викрутив на Карлеса Переса. Подвоїв перевагу господарів Дзаньйоло, згодом Верету мав оформляти розгром ще до перерви. У ворота Зорі призначили пенальті, проте француз програв дуель Мацапурі.

Рома розтрощила Зорю й залишила Україну без євровесни

Абрахам був не таким милосердним. У другій половині 40-мільйонний новачок Роми відзначився дублем, забивши у порожні ворота і поставивши крапку ефектним ударом через себе – 4:0.