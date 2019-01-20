Моурінью зізнався, що порушив заборону УЄФА та ховався від дискваліфікації у несподіваному місці

Колишній керманич лондонського Челсі Жозе Моурінью підтвердив здогадки, що в 2005 році він порушив заборону УЄФА на спілкування з командою перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

"Я прийшов до роздягальні вдень, а матч розпочинався о сьомій вечора. Я просто хотів бути там, коли гравці приїдуть.

Моурінью розповів, що після звільнення з Манчестер Юнайтед відхилив три пропозиції

Я пішов туди, і мене ніхто не бачив. Проблемою було піти звідти після матчу. Адміністратор посадив мене в корзину (для білизни – Футбол 24). Вона була трохи привідкрита, тому я міг дихати. Та коли він виїжджав із роздягальні, то за ним слідували інспектори УЄФА, які хотіли мене знайти, тому він закрив корзину і я не мав чим дихати. Коли він зрештою її відкрив, то я вже помирав", – наводить слова Моурінью Fox Sports.

Нагадаємо, що португалець був дискваліфікований УЄФА на 2 матчі перед чвертьфінальним протистоянням із Баварією у ЛЧ 2004/05. Зокрема, він не мав права перебувати в роздягальні Челсі до, під час і після матчів "синіх". Лондонці здолали німців за сумою двох матчів, але поступилися Ліверпулю в 1/2 фіналу.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності