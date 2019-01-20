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Моурінью розповів, що після звільнення з Манчестер Юнайтед відхилив три пропозиції

00:20 391 Читать на русском
Моурінью розповів, що після звільнення з Манчестер Юнайтед відхилив три пропозиції
Жозе Моурінью / ФК Манчестер Юнайтед

Португальський фахівець зізнався, що отримував пропозиції очолити команду від трьох клубів.

"Зараз у мене є час, щоб проаналізувати свій тренерський період в МЮ. Після звільнення з манчестерського клубу я відхилив три пропозиції, оскільки не відчуваю, що це те, що мені потрібно. Я збираюся зберігати спокій.

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Чим більше у мене часу, тим краще я зможу підготуватися. Хочу, щоб моє наступне місце роботи було великим викликом для мене", – сказав Моурінью The Telegraph.

Нагадаємо, Моурінью звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, на його місце призначили Уле Гуннара Сульшера. Раніше повідомлялось, що Жозе може повернутися у Реал або очолити Бенфіку.

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Теги
Світ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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