Моурінью розповів, що після звільнення з Манчестер Юнайтед відхилив три пропозиції

Португальський фахівець зізнався, що отримував пропозиції очолити команду від трьох клубів.

"Зараз у мене є час, щоб проаналізувати свій тренерський період в МЮ. Після звільнення з манчестерського клубу я відхилив три пропозиції, оскільки не відчуваю, що це те, що мені потрібно. Я збираюся зберігати спокій.

Сульшер не буде втілювати трансферні плани Моурінью

Чим більше у мене часу, тим краще я зможу підготуватися. Хочу, щоб моє наступне місце роботи було великим викликом для мене", – сказав Моурінью The Telegraph.

Нагадаємо, Моурінью звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, на його місце призначили Уле Гуннара Сульшера. Раніше повідомлялось, що Жозе може повернутися у Реал або очолити Бенфіку.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності