Моуринью признался, что нарушил запрет УЕФА и прятался от дисквалификации в неожиданном месте

Бывший наставник лондонского Челси Жозе Моуринью подтвердил догадки, что в 2005 году он нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в семь вечера. Я просто хотел быть там, когда игроки приедут.

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Я пошел туда, и меня никто не видел. Проблемой было уйти оттуда после матча. Администратор посадил меня в корзину (для белья – Футбол 24). Она была немного приоткрыта, поэтому я мог дышать. Но когда он выезжал из раздевалки, то за ним следовали инспекторы УЕФА, которые хотели меня найти, поэтому он закрыл корзину и я не мог дышать. Когда он наконец ее открыл, то я уже умирал", – приводит слова Моуринью Fox Sports.

Напомним, что португалец был дисквалифицирован УЕФА на 2 матча перед четвертьфинальным противостоянием с Баварией в ЛЧ 2004/05. В частности, он не имел права находиться в раздевалке Челси до, во время и после матчей "синих". Лондонцы одолели немцев по сумме двух матчей, но уступили Ливерпулю в 1/2 финала.

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