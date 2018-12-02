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Моурінью зізнався, кого не вистачає Манчестер Юнайтед

10:18 290 Читать на русском
Моурінью зізнався, кого не вистачає Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував результат матчу 14-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона (2:2).

"Гравці не розуміють геніальність простоти. Вони постійно все ускладнюють. Ми позбавляємо себе динамічності гри та можливостей забити, втрачаючи часто м'яч у центрі поля.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні гравці продемонстрували бойовий дух, добре боролися, билися зі всіх сил, до прикладу, Решфорд і Джонс. Багато хто проявив повагу до клубу. Люди, сподіваюсь, мене зрозуміють, але скажених псів, які здатні стабільно вигризати м'яч, нам усе ж не вистачає", – цитує Моурінью BT Sport.

Відзначимо, що МЮ зіграв унічию зі "святими", пропустивши два м'ячі ще до 20-ї хвилини. "Червоні дияволи" перебувають на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ.

Манчестер Юнайтед та Саутгемптон розійшлись результативною нічиєю: 14 тур АПЛ, матчі суботи

Англія14 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: Субота 01 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
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