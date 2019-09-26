Моурінью з брудною білизною, автобусом та ностальгією за МЮ – геніальні символізми у відео про кар'єру Особливого

Португальський фахівець Жозе Моурінью довів, що він не лише геній у тренерському ремеслі, але і володіє непоганими акторськими навичками.

Після звільнення з Манчестер Юнайтед у грудні 2018-го Жозе Моурінью поки не спішить повертатись у тренерське крісло. Проте 56-річний не нудьгує і навіть встигає поповнювати сімейний бюджет завдяки підробітку.

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Мережу підірвав рекламний ролик однієї з букмекерських контор, в якій головну роль зіграв скандальний тренер. Протягом хвилини Моурінью сатирично пояснює на флешбеках із своєї кар'єри, що означає бути Особливим.

На перших кадрах сеу Жозе читає газету, де журналісти смакують чутки щодо його майбутнього. У кімнаті фахівця можна помітити його величезний портрет на стіні, а найуважніші помітять бюст Златана Ібрагімовіча.

Далі португалець розповідає про свої досягнення в Мілані та Мадриді, а на фразі "Не за всі досягнення вручають трофеї" Моурінью зупиняється біля турнірної таблиці АПЛ сезону 2017/18, де його Манчестер Юнайтед розташувався на другій сходинці.

Підстригаючи велетенський кущ у формі трьох пальців (культовий жест у бік фанатів Челсі), Моурінью переконує, наскільки важливо залишатись скоромним.

На наступних кадрах покоївка підвозить до Особливого візок з білизною, на що фахівець відповідає – "Не сьогодні". Тут сценаристи натякають на епізод 2005 року, коли через дискваліфікацію Моурінью не міг відвідати матч ЛЧ та пробрався у роздягальню Челсі у подібному візку.

Також у відеоролику можна помітити дзвінок з пропозицією очолити китайський клуб (0:22), вулицю Чемпіонів (0:41), собаку з іменем Дідьє (0:55), іграшковий червоний автобус як тролінг стратегії Моурінью в Манчестер Юнайтед (1:02) та багато інших "пасхалок".

Апогеєм реклами став епізод, де португалець виграє джекпот в онлайн-грі, а таксист переконує тренера, що необов'язково бути особливим для цього, адже зірвати куш може будь-хто.

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