"Ми не можемо й надалі продовжувати створювати собі проблеми. Не дозволяється, щоб ми вели 2:0, потім постійно втрачали м'яч і глибоко сідали. Ті 2 пропущені голи просто неприпустимі. Я щасливий лише тому, що ми виграли, і Зоря виконала свій обов'язок. Тільки це робить мене щасливим.

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Ми не маємо складу, щоб грати дві додаткові ігри. Нам пощастило, тому що додатковий раунд був би тим, що нам дуже і дуже непотрібно", – наводить слова Моурінью Football Italia з посиланням на ефір Sky Sport Italia.

Зазначимо, що Рома перестріляла ЦСКА Софія (3:2), а Зоря розписала нічию з Буде-Глімтом, чим допомогла "вовкам" вийти напряму до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

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