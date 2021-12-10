"Мы не можем и дальше продолжать создавать себе проблемы. Не разрешается, чтобы мы вели 2:0, затем постоянно теряли мяч и глубоко садились. Те 2 пропущенных гола просто недопустимы. Я счастлив только потому, что мы выиграли, и Заря выполнила свой долг. Только это делает меня счастливым.

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У нас нет состава, чтобы играть две дополнительные игры. Нам повезло, потому что дополнительный раунд был бы тем, что нам очень и очень не нужно", – приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

Отметим, что Рома перестреляла ЦСКА София (3:2), а Заря расписала ничью с Буде-Глимтом, чем помогла "волкам" выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

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