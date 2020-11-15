Теллес вдруге захворів на коронавірус
Латераль англійського Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Алекс Теллес знову інфікувався сумнозвісним COVID-19.
Оборонець здав позитивний тест на коронавірус у таборі національної команди, повідомляє The Sun.
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Теллес уже хворів у жовтні та провів за МЮ лише 1 матч після переходу з Порту за 15 млн євро. На початку листопада він вилікувався і в міжнародну паузу поїхав до збірної Бразиліії, де навіть встиг зіграти проти Венесуели у кваліфікації до ЧС-2022. Проте, вже після поєдинку проти La Vinotinto прийшли результати нових тестів бразильців, а аналіз Теллеса знову був позитивним.
До слова, тепер у розпорядженні керманича манкуніанців Уле Гуннара Сульшера лише один номінальний лівий оборонець – юний Брендон Вільямс, оскільки Люк Шоу травмований.
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