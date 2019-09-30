Моурінью не планує повертатися в Італію – португалець назвав причину

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не готовий розглядати пропозиції від клубів Серії А. Про це він заявив в ефірі італійського телешоу Tiki Taka.

"Моє майбутнє? Навряд чи воно пов`язане з Італією, хоч раніше я і досягав хороших результатів тут.

Моурінью відхилив пропозиції кількох топ-клубів заради повернення у Реал

Мій дім – Інтер. Моя історія з цим клубом була фантастичною, а Моратті досі залишається моїм великим другом. Пропозиції від інших італійських клубів я розглядати не готовий", – цитує 56-річного португальця Goal.com.

Нагадаємо, Моурінью був звільнений з МЮ в грудні 2018-го. За чутками, президент мадридського Реала Флорентіно Перес розглядає варіант з поверненням португальця на Сантьяго Бернабеу.

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