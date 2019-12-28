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Моурінью виділив проблему Тоттенхема, яка сильно його розчаровує

23:02 310 Читать на русском
Моурінью виділив проблему Тоттенхема, яка сильно його розчаровує
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема прокоментував нічию (2:2) у матчі 20 туру АПЛ проти Норвіча.

18’ Маріо Вранчіч
61’ Серж Ор'є
 
Крістіан Еріксен 55’
Харрі Кейн 83’
18’ Маріо Вранчіч
55’ Крістіан Еріксен
61’ Серж Ор'є
83’ Харрі Кейн

"Гадаю, ті ж помилки в захисті, які ми зробили у першому таймі, повторилися і в другому. Це мала частка нашої історії. Ми пропустили два дуже погані м'ячі. Наші захисні помилки продовжуються матч за матчем.

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У мене багато роботи, але це важко, тому що я завжди кажу, що ти повинен намагатися приховати свою слабкість. Нам потрібно вдосконалюватися в обороні, занадто багато індивідуальних помилок. Це дуже розчаровує, тому що ми граємо добре і просто не можемо бути більш наполегливими, ніж були у другому таймі. Норвіч зі всією душею захищався за своє життя", – наводить слова Моурінью ВВС.

Тоттенхем втратив два очки і не зміг наздогнати Челсі у зоні Ліги чемпіонів (щоправда, "сині" ще не провели свій матч 20 туру).

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Норвіч - Тоттенхем
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