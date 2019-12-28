Моурінью виділив проблему Тоттенхема, яка сильно його розчаровує

Головний тренер Тоттенхема прокоментував нічию (2:2) у матчі 20 туру АПЛ проти Норвіча.

"Гадаю, ті ж помилки в захисті, які ми зробили у першому таймі, повторилися і в другому. Це мала частка нашої історії. Ми пропустили два дуже погані м'ячі. Наші захисні помилки продовжуються матч за матчем.

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У мене багато роботи, але це важко, тому що я завжди кажу, що ти повинен намагатися приховати свою слабкість. Нам потрібно вдосконалюватися в обороні, занадто багато індивідуальних помилок. Це дуже розчаровує, тому що ми граємо добре і просто не можемо бути більш наполегливими, ніж були у другому таймі. Норвіч зі всією душею захищався за своє життя", – наводить слова Моурінью ВВС.

Тоттенхем втратив два очки і не зміг наздогнати Челсі у зоні Ліги чемпіонів (щоправда, "сині" ще не провели свій матч 20 туру).

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