Ор'є відзначився розкішним автоголом п'ятою у матчі проти Норвіча – курйоз дня

Захисник Тоттенхема Серж Ор'є неабияк підвів своїх партнерів у матчі 20 туру АПЛ проти Норвіча.

Івуарієць разом з партнером організували один з найкурйозніших голів поточного сезону.

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Нападник Норвіча Теему Пуккі увірвався до штрафного майданчика "шпор" і вже хотів завдавати удару, однак суперники все зробили замість нього. Алдервейрелд "виштрикнув" м'яч з-під ніг фіна у бік Ор'є, який явно не очікував такого розвитку подій. Правий захисник Тоттенхема п'ятою елегантно переправив м'яч у сітку власних воріт повз ошелешеного Гассанігу.

Саме невдача Ор'є дозволила Норвічу вдруге вийти вперед, за п'ять хвилин до цього Крістіан Еріксен зрівняв рахунок.

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