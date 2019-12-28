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Ор'є відзначився розкішним автоголом п'ятою у матчі проти Норвіча – курйоз дня

21:23 1218 Читать на русском
Ор'є відзначився розкішним автоголом п'ятою у матчі проти Норвіча – курйоз дня
Серж Ор'є / Сайт Тоттенхема

Захисник Тоттенхема Серж Ор'є неабияк підвів своїх партнерів у матчі 20 туру АПЛ проти Норвіча.

18’ Маріо Вранчіч
61’ Серж Ор'є
 
Крістіан Еріксен 55’
Харрі Кейн 83’
18’ Маріо Вранчіч
55’ Крістіан Еріксен
61’ Серж Ор'є
83’ Харрі Кейн

Івуарієць разом з партнером організували один з найкурйозніших голів поточного сезону.

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Нападник Норвіча Теему Пуккі увірвався до штрафного майданчика "шпор" і вже хотів завдавати удару, однак суперники все зробили замість нього. Алдервейрелд "виштрикнув" м'яч з-під ніг фіна у бік Ор'є, який явно не очікував такого розвитку подій. Правий захисник Тоттенхема п'ятою елегантно переправив м'яч у сітку власних воріт повз ошелешеного Гассанігу.

Саме невдача Ор'є дозволила Норвічу вдруге вийти вперед, за п'ять хвилин до цього Крістіан Еріксен зрівняв рахунок.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Норвіч - Тоттенхем Відеоновини автогол Серж Ор'є Серж Ор'є
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