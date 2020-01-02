Моурінью уникнув дискваліфікації за образу тренера Саутгемптона

Слова головного тренера Тоттенхема Жозе Моурінью після поразки від Саутгемтона (0:1) не призвели до жорстких наслідків для португальця.

Футбольна Асоціація вирішила не карати нставника лондонців, повідомляє Sky Sports.

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Під час матчу Моурінью отримав жовту картку за перепалку з тренером воротарів Саутгемптона Ендрю Спарксом. "Особливий" також заглянув у блокнот з нотатками тренерського штабу "святих", а після зустрічі дозволив собі обізвати опонента "ідіотом". Втім, португалець все ж уникнув дискваліфікації і зможе вивести свою команду на гру наступного туру АПЛ проти Ліверпуля (11 січня).

Нагадаємо, що після 21 туру Тоттенхем посідає 6 місце у турнірній таблиці АПЛ. "Шпори" відстають від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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