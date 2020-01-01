"Я був грубий з ідіотом", – Моурінью пояснив отриману жовту картку в матчі проти Саутгемптона

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував епізод у матчі проти Саутгемптона, після якого він отримав попередження.

"Що сталося в тому епізоді? Я справедливо отримав жовту картку, я був грубий. Але я був грубий з ідіотом (скоріш за все, йдеться про одного з помічників наставника Саутгемптона Ральфа Хазенхюттля, – прим). Що саме говорилося? Були погані слова, ось і все", – сказав Моурінью в ефірі BT Sports.

Моурінью отримав курйозну жовту картку в матчі проти Саутгемптона – португалець підглядав у блокнот свого опонента

Нагадаємо, наприкінці матчу 21 туру АПЛ проти Саутгемптона Моурінью отримав жовту картку від арбітра Майка Діна за те, що пішов у технічну зону суперників і заглянув у блокнот тренера "святих".

Зазначимо, що після 21 туру Тоттенхем посідає 6 місце у турнірній таблиці АПЛ. "Шпори" відстають від зони Ліги чемпіонів на 6 очок.

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