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Моурінью розповів про смерть свого собаки на Різдво – тренер Тоттенхема ледве стримав сльози

18:05 459 Читать на русском
Моурінью розповів про смерть свого собаки на Різдво – тренер Тоттенхема ледве стримав сльози
Жозе Моурінью / The Sun

Перед матчем з Брайтоном у 19 турі АПЛ (2:1) головний тренер Тоттенхема повідомив сумну новину.

Відповідаючи на запитання журналістів Amazon Prime про те, як він провів Різдво, португальський фахівець повідомив про смерть свого домашнього улюбленця.

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"Чесно кажучи, дуже сумно, бо помер мій собака. А мій собака – моя сім'я. Але ми повинні рухатися далі", – сказав Моурінью.

До слова, команда Моурінью здобула вольову перемогу над Брайтоном і наразі посідає 5 місце у турнірній таблиці АПЛ.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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