Довгий час на євроарені клуби Апеннінського острова не могли добитися успіху. В поточному сезоні все змінилося. Італійські команди досягли небувалого результату. Вперше з сезону 1997/98 у фіналах зіграють три представники Серії А. Однак тоді це були два турніри: Ювентус зіграв з Реалом у Лізі чемпіонів, а Інтер з Лаціо в Кубку УЄФА.

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Щоб знайти три італійські команди в трьох різних змаганнях треба повернутися ще далі. В 1994 році Мілан потрапив до фіналу Ліги чемпіонів, Інтер грав у фіналі Кубка УЄФА, а Парма – Кубка Кубків. Зазначимо, що обидві міланські команди здобули перемоги, а "жовто-сині" програли Арсеналу.

Нагадаємо, що Інтер зустрінеться 10 червня з Манчестер Сіті у вирішальному матчі Ліги чемпіонів. У фінал Ліги Європи вийшла Рома, яку очолює Жозе Моурінью. Її суперником 31 травня стане Севілья, гра пройде у Будапешті. За перемогу в Лізі конференцій боротимуться Фіорентина з Вест Хемом, фінал відбудеться 7 червня у Празі.

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