"Прежде всего я хочу отправить сообщение Эмилии-Романьи (наводнение унесло жизни 9 человек – прим. Футбол24). Именно в трудностях нам удается найти лучшее в себе. В Риме это праздничный день, но мы не можем забыть о печали людей в этот тяжелое время.

Три итальянских команды сыграют в финалах еврокубков впервые за 25 лет

Что касается игры? Ребята отдали все, этот матч – результат нашей работы, нашего опыта, нашего тактического мастерства и того, что мы знали, как выстоять. Мы фантастическая команда. Если бы у нас не было Смоллинга на скамейке запасных, мы, вероятно, не получили бы эту ничью. Мы потеряли Спинаццолу, потом Челика, если бы Криса не было, было бы очень тяжело.

Один удар за матч? Единственные не страдающие команды это исключительные команды, у которых на скамье запасных есть игроки стоимостью 40-70 миллионов евро. К примеру, Альварес, Фоден и Марез вышли у Ман Сити против Реала. Мы теряем 4-5 игроков и страдаем. Мы инвестировали 7 миллионов евро в трансферы, и мы в финале. То, что мы сделали, очень восхитительно.

Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю Ромы, а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов, которые мне так много дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость.

Севилья и Ювентус очень сильны, мне было без разницы, кто станет соперником. Мы подумаем об этом позже", – цитирует тренера "волков" сайт Ди Марцио.

Напомним, что за Рома нанесли лишь один удар по воротам Байера в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Однако это не помешало получить путевку в финал, в котором итальянцы сыграют против Севильи. Моуринью выводит "волков" в финал второй раз подряд. В прошлом сезоне Рома под руководством португальца завоевала трофей Лиги конференций.

Милан вырвал ничью с Ромой в битве за Лигу чемпионов – магия добавленного времени и неудачная серия римлян