Англійський хавбек Джоб Беллінгем незабаром може спробувати сили в найсильнішій лізі світу, що досі не судилося його брату.

Крістал Пелас зробив Джоба Беллінгема пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно та розпочав переговори, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Олівер Гласнер особисто зацікавлений у трансфері Беллінгема-молодшого. На 18-річного хавбека претендують й інші клуби АПЛ, зокрема Брентфорд.

Джоб провів минулий сезон у Чемпіоншипі за Сандерленд. В його активі 7 голів і один асист за 45 матч. Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Крістал Пелас став відкриттям весняної частини АПЛ після приходу нового тренера. "Орлам" прогнозують прорив з боротьбою за Європу в наступному сезоні.