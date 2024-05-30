Підопічні Сергія Реброва провели перше командне тренування на стадіоні аматорського клубу СК Ельтерсдорф, інформує прес-служба УАФ.

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У занятті взяли участь всі 24 гравці, які вже прибули у розташування збірної. Індивідуально працювали Георгій Судаков та Віталій Миколенко, які завершують процес реабілітації після раніше отриманих ушкоджень. Поки що медичний штаб поступово підводить гравців до роботи в загальній групі.

Для повного складу бракує лише Артема Довбика та Андрія Луніна. Форвард Жирони повинен приїхати вже завтра, а голкіпер Реала після фіналу ЛЧ.

Нагадаємо, збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи 3 червня проведе товариський матч з Німеччиною. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден. У групі Е підопічні Реброва зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

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