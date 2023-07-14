"Вовки" офіційно оголосили про річну оренду захисника Расмуса Крістенсена з Лідса. Новачок виступатиме під номером 43.

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Рік тому Лідс заплатив Зальцбургу за данця 12 млн євро. Крістенсен відіграв у складі "павичів" 30 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Команда вилетіла з АПЛ, але 26-річний універсал отримав запрошення від Роми.

Додамо, що це третій новачок для Жозе Моурінью у нинішнє міжсезоння. Раніше "вовки" підписали двох вільних агентів – Уссема Ауара (Ліон) та Евана Н'Діка (Айнтрахт).

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