"Наразі ми є однією з найпомітніших конячок у цих перегонах. Ми повинні це визнати. Англійська команда в Лізі Європи, безумовно, є важливим учасником, але згодом деякі статусні клуби приєднаються до цього змагання.

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Я ніколи не погоджувався з цим, але такі правила. Вісім невдах Ліги чемпіонів замість того, щоб їхати додому, спускаються до Ліги Європи. Це серйозно змінює динаміку турніру", – наводить слова Моурінью Evening Standard.

Додамо, що сьогодні Тоттенхем в рамках 5 туру Ліги Європи гратиме з ЛАСКом на виїзді. "Шпорам" вистачить і нічиєї, щоб гарантувати собі місце в плей-офф.

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