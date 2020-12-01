"Не думаю, що четвірка захисників команди зможе впоратися сама по собі. Їм потрібна допомога, яку надають Сіссоко і Хьойберг. Наявність у складі Бейла, Моури, Сона, Бергвейна разом з Кейном робить Тоттенхем великою загрозою для більшості команд.

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У "шпор" можуть виникнути труднощі з командами, які будуть відходити назад. Але в такому випадку в справу вступає креативність Кейна і Бейла.

Жозе Моурінью планує виграти Прем'єр-лігу. Такий його план. Не думаю, що йому вдасться зробити це, якщо він вирішить зіграти в атакувальний футбол проти Манчестер Сіті, Ліверпуля та інших команд. Але гравці це розуміють", – цитує Невілла видання The Focus.

Нагадаємо, підопічні Моурінью після 10 турів набрали 21 очко і посідають у турнірній таблиці АПЛ першу сходинку.

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