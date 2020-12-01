Невілл відверто оцінив шанси Тоттенхема на перемогу в АПЛ
Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл поділився думками щодо перспектив команди Моурінью завоювати золоті медалі англійської першості.
"Не думаю, що четвірка захисників команди зможе впоратися сама по собі. Їм потрібна допомога, яку надають Сіссоко і Хьойберг. Наявність у складі Бейла, Моури, Сона, Бергвейна разом з Кейном робить Тоттенхем великою загрозою для більшості команд.
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У "шпор" можуть виникнути труднощі з командами, які будуть відходити назад. Але в такому випадку в справу вступає креативність Кейна і Бейла.
Жозе Моурінью планує виграти Прем'єр-лігу. Такий його план. Не думаю, що йому вдасться зробити це, якщо він вирішить зіграти в атакувальний футбол проти Манчестер Сіті, Ліверпуля та інших команд. Але гравці це розуміють", – цитує Невілла видання The Focus.
Нагадаємо, підопічні Моурінью після 10 турів набрали 21 очко і посідають у турнірній таблиці АПЛ першу сходинку.
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