"Сейчас мы являемся одной из самых заметных лошадок в этой гонке. Мы должны это признать. Английская команда в Лиге Европы, безусловно, является важным участником, но позже некоторые статусные клубы присоединятся к этому соревнованию.

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Я никогда не соглашался с этим, но таковы правила. Восемь неудачников Лиги чемпионов вместо того, чтобы ехать домой, спускаются в Лигу Европы. Это серьезно меняет динамику турнира", – приводит слова Моуринью Evening Standard.

Добавим, что сегодня Тоттенхэм в рамках 5 тура Лиги Европы сыграет с ЛАСКом на выезде. "Шпорам" хватит и ничьей, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.

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