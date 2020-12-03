Моуринью недоволен усилением конкуренции в Лиге Европы – неудачники Лиги чемпионов должны ехать домой
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прогнозирует серьезную борьбу за победу в нынешней Лиге Европы.
"Сейчас мы являемся одной из самых заметных лошадок в этой гонке. Мы должны это признать. Английская команда в Лиге Европы, безусловно, является важным участником, но позже некоторые статусные клубы присоединятся к этому соревнованию.
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Я никогда не соглашался с этим, но таковы правила. Восемь неудачников Лиги чемпионов вместо того, чтобы ехать домой, спускаются в Лигу Европы. Это серьезно меняет динамику турнира", – приводит слова Моуринью Evening Standard.
Добавим, что сегодня Тоттенхэм в рамках 5 тура Лиги Европы сыграет с ЛАСКом на выезде. "Шпорам" хватит и ничьей, чтобы гарантировать себе место в плей-офф.
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