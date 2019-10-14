Моурінью не відпустив мене в Манчестер Сіті, Челсі та Мілан, – екс-форвард Реала

Іспанський нападник Ейбара Педро Леон згадав свої виступи за мадридський Реал, а також розповів про інтерес до своєї персони з боку європейських грандів.

"В той сезон у Реалі журналісти завжди запитували мене про Моурінью. Я відповідав, що не хочу говорити про нього, а на наступний день в газетах виходили статті, в яких я нібито критикую його.

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У мене були пропозиції від Манчестер Сіті, Челсі та Мілана. Деякі клуби хотіли підписати мене взимку, але Моуріньо не дозволив мені піти", – цитує 32-річного форварда AS.

Нагадаємо, Педро Леон належав мадридському Реалу з 2010-го по 2013-й рік. Він вирушав в оренду у Хетафе і в сумі зіграв за "Королівський клуб" лише 6 матчів.

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