Моуринью не отпустил меня в Манчестер Сити, Челси и Милан, – экс-форвард Реала

Испанский нападающий Эйбаре Педро Леон вспомнил свои выступления за мадридский Реал, а также рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских грандов.

"В тот сезон в Реале журналисты всегда спрашивали меня о Моуринью. Я отвечал, что не хочу говорить о нем, а на следующий день в газетах выходили статьи, в которых я якобы критикую его.

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У меня были предложения от Манчестер Сити, Челси и Милана. Некоторые клубы хотели подписать меня зимой, но Моуриньо не позволил мне уйти", – цитирует 32-летнего форварда AS.

Напомним, Педро Леон принадлежал мадридскому Реалу с 2010-го по 2013-й год. Он отправлялся в аренду в Хетафе и в сумме сыграл за "Королевский клуб" лишь 6 матчей.

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