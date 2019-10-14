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Моуринью не отпустил меня в Манчестер Сити, Челси и Милан, – экс-форвард Реала

16:44 20 Читати українською
Моуринью не отпустил меня в Манчестер Сити, Челси и Милан, – экс-форвард Реала
Педро Леон / AS

Испанский нападающий Эйбаре Педро Леон вспомнил свои выступления за мадридский Реал, а также рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских грандов.

"В тот сезон в Реале журналисты всегда спрашивали меня о Моуринью. Я отвечал, что не хочу говорить о нем, а на следующий день в газетах выходили статьи, в которых я якобы критикую его.

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У меня были предложения от Манчестер Сити, Челси и Милана. Некоторые клубы хотели подписать меня зимой, но Моуриньо не позволил мне уйти", – цитирует 32-летнего форварда AS.

Напомним, Педро Леон принадлежал мадридскому Реалу с 2010-го по 2013-й год. Он отправлялся в аренду в Хетафе и в сумме сыграл за "Королевский клуб" лишь 6 матчей.

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью Педро Леон Педро Леон Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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