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Моурінью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції

10:49 714 Читать на русском
Моурінью може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції
Жозе Моурінью / Reuters

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью має одразу дві пропозиції з французької Ліги 1.

В послугах португальського спеціаліста зацікавлені Ліон і Монако, повідомляє L’Équipe.

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Джерело вважає, що ймовірність приходу Моурінью в Монако вкрай низька, оскільки Жорже Мендеш представляє не тільки інтереси Жозе, а й нинішнього тренера монегасків Леонарду Жардіма.

Варіант з Ліоном вважається більш вірогідним. Проте президент клубу Жан-Мішель Ола ще не контактував з іншими фахівцями з приводу заміни нинішньому головному тренеру Бруно Женезіо.

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Моурінью був звільнений з Манчестер Юнайтед в грудні 2018 року. Раніше він заявляв, що вже відхилив кілька пропозицій щодо роботи.

Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ліон Ліон Монако Монако Франція
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