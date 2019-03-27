Моуринью может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сразу два предложения из французской Лиги 1.

В услугах португальского специалиста заинтересованы Лион и Монако, сообщает L'Équipe.

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Источник считает, что вероятность прихода Моуринью в Монако крайне низкая, поскольку Жорже Мендеш представляет не только интересы Жозе, но и нынешнего тренера монегасков Леонарду Жардима.

Вариант с Лионом считается более вероятным. Однако президент клуба Жан-Мишель Ола еще не контактировал с другими специалистами по поводу замены нынешнему главному тренеру Бруно Женезио.

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Моуринью был уволен с Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года. Ранее он заявлял, что уже отклонил несколько предложений о работе.