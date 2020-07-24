Моурінью може отримати в помічники легенду Тоттенхема

Наставник "шпор" Жозе Моурінью підтвердив, що аналітик Рікардо Формозінью покине клуб заради самостійної роботи, повідомляє Telegraph.

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Заміною для помічника португальця повинен стати хтось із колишніх гравців Тоттенхема. Очікується, що це буде екс-капітан лондонців Ледлі Кінг. Сторони вже почали обговорення контракту, і незабаром про призначення можуть оголосити офіційно.

Нагадаємо, Кінг захищав кольори Тоттенхема упродовж 13 сезонів (1999-2012), провівши за клуб 268 матчів. Через хронічну травму коліна центрбек завершив кар'єру у віці 31 року, проте залишився в структурі "шпор" на посаді посла.

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