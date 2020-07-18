Моурінью зізнався, що йому смішно мотивувати гравців Тоттенхема Лігою Європи

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про мотивацію своїх гравців попри невтішні результати клубу.

"Мінімум, який ми заслуговуємо, – фінішувати на позиції, яка дозволить нам потрапити в єврокубки. Але, на жаль, у турнір не нашого рівня. Ми кращі за Лігу Європи. Але футбол полягає не в тому, чого ти заслуговуєш, а в тому, що ти отримуєш. Нам потрібно виграти два матчі, що залишилися.

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Досить смішно говорити гравцям: "Нам потрібно дві перемоги, щоб вийти в Лігу Європи". Я знаю, що Ліга Європи – це тривалий турнір, в якому є хороші команди, в тому числі і з Ліги чемпіонів, що робить його по-справжньому складним.

Просто я намагаюся мотивувати хлопців, тому що наш рівень – Ліга чемпіонів. Неможливо, щоб у Шеффілда, Вулверхемптона або Арсенала мотивація була вищою.

Зіграти в Лізі Європи – це чудово. Можна протестувати склад, це приголомшливий досвід для молоді, якій зарано грати в Лізі чемпіонів", – сказав Моурінью для Sky Sports.

Нагадаємо, після 36-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 7-й сходинці на відстані одного очка від зони кваліфікації Ліги Європи.

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