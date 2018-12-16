Моурінью: Манчестер Юнайтед точно не виграє титул, але зберігає шанси на топ-4

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився враженнями від матчу проти Ліверпуля в 17 турі АПЛ.

"Чи можу я виправити ситуацію в Манчестер Юнайтед? Що ви маєте на увазі під "виправити"? Виграти титул? Звичайно, ні. Ми, як і раніше, можемо завершити сезон в топ-4. Буде непросто. Ми однозначно закінчимо сезон в топ-6. Але маємо шанси і на першу четвірку. Зараз ми націлюємося на п'яте місце, потім – на четверте.

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Гравці на полі віддали всі сили. Не можна порівнювати інтенсивність і фізичну готовність Ліверпуля. Але, незважаючи на це, ми залишалися в грі аж до третього гола. Сьогодні перемогла найсильніша команда, але перемогла вона в той період, коли вона не була сильнішою. У перші 20 хвилин була велика різниця між командами, суперник був кращим і сильнішим, у них все виходило краще, ніж у нас. У підсумку ми пропустили м'ячі, які Давід Де Хеа в іншій ситуації відбив би. На жаль, там були рикошети.

Футболісти віддали всі сили, але в інтенсивності, фізичній готовності, пресингу та русі була різниця. Суперник був швидкий і агресивний, нам було важко справлятися з цим. У перші 20 хвилин у нас не було часу на перепочинок, настільки сильним був тиск. Я все ще відчуваю втому, дивлячись на Ендрю Робертсона, я втомився, спостерігаючи за цим хлопцем", – цитує Моурінью ВВС.

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