Моуринью готов возглавить Реал, если команду покинут 4 лидера

Жозе Моуринью ставит условия, при которых возглавит Реал.

Португальский специалист подпишет контракт со "сливочными" только в том случае, если до 30 июня королевский клуб покинут 4 игрока: Серхио Рамос, Гарет Бейл, Марсело и Карим Бензема.

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Президент Реала Флорентино Перес готов пойти на такой шаг, чтобы сменить главного тренера команды, сообщает Sport.es.

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Напомним, Моуринью уже возглавлял мадридский клуб на протяжении 2010-2013 годов. Тогда португалец завоевал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.