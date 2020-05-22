Моурінью двічі відмовляв Реалу – мадридський клуб не став улюбленим для португальця

Екс-наставник Реала, а нині головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью пригадав свій відхід з Інтера.

"Перед фіналом Ліги чемпіонів я ще не узгодив контракт з Реалом. Хтось говорив, що представники Реала прийшли в наш готель перед фіналом, але це неправда.

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Я хотів в Реал, а вони хотіли мене підписати ще за рік до цього. Я прийшов додому до Моратті і розповів йому про це, але він мене не відпустив. Я вже говорив "ні" Реалу, коли працював в Челсі, а три рази Реалу не відмовляють.

Я підготував Моратті. Без всяких слів наші міцні обійми на полі змусили його зрозуміти, чого я хочу. Він сказав: "Після цієї перемоги ти маєш право піти". Справа не в особистому щасті, було правильно зробити те, що я хотів. Насправді я був щасливіший в Мілані, ніж в Мадриді", – цитує Моурінью Football-italia.

Нагадаємо, 57-річний португалець перейшов з Інтера у Реал в 2010-му. В Мадриді він провів три роки.

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