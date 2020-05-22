Моуринью дважды отказывал Реалу – мадридский клуб не стал любимым для португальца

Экс-наставник Реала, а ныне главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью вспомнил свой уход из Интера.

"Перед финалом Лиги чемпионов я еще не согласовал контракт с Реалом. Кто-то говорил, что представители Реала пришли в наш отель перед финалом, но это неправда.

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Я хотел в Реал, а они хотели меня подписать еще за год до этого. Я пришел домой к Моратти и рассказал ему об этом, но он меня не отпустил. Я уже говорил "нет" Реалу, когда работал в Челси, а три раза Реалу не отказывают.

Я подготовил Моратти. Без всяких слов наши крепкие объятия на поле заставили его понять, чего я хочу. Он сказал: "После этой победы ты имеешь право уйти". Дело не в личном счастье, было правильно сделать то, что я хотел. На самом деле я был больше счастлив в Милане, чем в Мадриде", – цитирует Моуринью Football-italia.

Напомним, 57-летний португалец перешел из Интера в Реал в 2010-м. В Мадриде он провел три года.

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