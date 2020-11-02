Тоттенхем приймав Брайтон в рамках 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Тоттенхем повів у рахунку вже на 13-й хвилині завдяки реалізованому пенальті від Харрі Кейна, але радість "шпор" тривала недовго. Вже на початку другого тайму гостям вдалось вирівняти становище.

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Через три хвилини після свого виходу на заміну вирішальний гол у зустрічі забив новоспечена зірка Тоттенхема Гарет Бейл. Варто відзначити, що це дебютний гол вінгера після повернення до Лондона.

Перемога дозволила Тоттенхему піднятись на другу сходинку, Брайтон залишився 16-м.

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