Сьогодні Рома зіграє перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій на виїзді проти норвезького Буде-Глімт. У наставника римлян Жозе Моурінью буде особлива мотивація перемогти, адже він став жертвою поведінки місцевих уболівальників.

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Досвідчений португалець прямував до гурту юнаків, щоб роздати автографи. Однак з натовпу вилетіла сніжка, яка приземлилася біля ніг Жозе. Фахівець, відчувши на собі непривітність хлопчаків, пішов в інший бік.

Welcome to Bodø, Jose. Ikke langt unna før den snøballen treffer portugiseren midt i fleisen.. pic.twitter.com/a1mOClKtr4 — Truls Naas (@TrulsNaas94) April 6, 2022

Зауважимо, Рома та Буде-Глімт вже перетинались цього сезону у Лізі конференцій на груповому етапі – нічия (2:2) та перемога норвежців (6:1).

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