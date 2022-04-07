Моурінью був готовий роздати автографи уболівальникам Буде-Глімт, але став жертвою їхньої непривітності
Схоже, молодих норвежців зовсім не вчать поважати старших. Принаймні, іноземців.
Сьогодні Рома зіграє перший матч чвертьфіналу Ліги конференцій на виїзді проти норвезького Буде-Глімт. У наставника римлян Жозе Моурінью буде особлива мотивація перемогти, адже він став жертвою поведінки місцевих уболівальників.
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Досвідчений португалець прямував до гурту юнаків, щоб роздати автографи. Однак з натовпу вилетіла сніжка, яка приземлилася біля ніг Жозе. Фахівець, відчувши на собі непривітність хлопчаків, пішов в інший бік.
Зауважимо, Рома та Буде-Глімт вже перетинались цього сезону у Лізі конференцій на груповому етапі – нічия (2:2) та перемога норвежців (6:1).
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