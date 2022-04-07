Похоже, молодых норвежцев совсем не учат уважать старших. По крайней мере, иностранцев.

Сегодня Рома сыграет первый матч четвертьфинала Лиги конференций на выезде против норвежского Буде-Глимт. У наставника римлян Жозе Моуринью будет особенная мотивация победить, ведь он стал жертвой поведения местных болельщиков.

Луческу намерено организовать еще несколько матчей – Манчестер Сити и Рома среди потенциальных соперников Динамо

Опытный португалец направлялся к группе юношей, чтобы раздать автографы. Однако из толпы вылетела снежка, приземлившаяся у ног Жозе. Специалист, почувствовав на себе неприветливость мальчишек, пошел в другую сторону.

Добро пожаловать в Будё, Хосе. Незадолго до этого снежок попал в португальца посреди леса.. pic.twitter.com/a1mOClKtr4 - Трулс Наас (@ TrulsNaas94) 6 апреля 2022 г.

Заметим, что Рома и Буде-Глимт уже пересекались в этом сезоне в Лиге конференций на групповом этапе – ничья (2:2) и победа норвежцев (6:1).