Моуринью был готов раздать автографы болельщикам Буде-Глимт, но стал жертвой их неприветливости
Похоже, молодых норвежцев совсем не учат уважать старших. По крайней мере, иностранцев.
Сегодня Рома сыграет первый матч четвертьфинала Лиги конференций на выезде против норвежского Буде-Глимт. У наставника римлян Жозе Моуринью будет особенная мотивация победить, ведь он стал жертвой поведения местных болельщиков.
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Опытный португалец направлялся к группе юношей, чтобы раздать автографы. Однако из толпы вылетела снежка, приземлившаяся у ног Жозе. Специалист, почувствовав на себе неприветливость мальчишек, пошел в другую сторону.
Заметим, что Рома и Буде-Глимт уже пересекались в этом сезоне в Лиге конференций на групповом этапе – ничья (2:2) и победа норвежцев (6:1).
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