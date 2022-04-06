Баварія у слоумо на фоні Вільяреала

Баварія у цьому сезоні регулярно провалює матчі. У Бундеслізі цього недостатньо, щоб віддати титул, а от в Лізі чемпіонів, де кожна гра має вирішальне значення, з такою нестабільністю важко розраховувати на фінал. Частково проблеми можна списати на травми. Однак ситуація з кадрами налагоджується: Девіс нарешті подолав наслідки коронавірусу, Горецка залікував свою болячку.

Леон залишився в запасі, а Альфонсо вперше з грудня вийшов у старті. Ці рішення Юліана Нагельсмана вплинули на картину матчу. Девісу помітно бракувало ігрового тонусу, а Вільяреал тиснув на його фланг (45% атак у першому таймі) завдяки Ло Чельсо. Аргентинець у чудовій формі. Саме його пас з правого краю став вирішальним, коли Вільяреал відкрив рахунок – Парехо рикошетом від Данжума переправив м'яч у сітку.

Один з головних винуватців пропущеного гола – Мусіала, який відпустив Ло Чельсо. До Джамала чимало питань (скоріше, до тренерів). Він не зумів зв'язати оборону з атакою, тому Баварія виглядала розірваною. Він не встигав перекривати центр поля, тому Баварія пропускала гострі атаки. Дуже багато неточних передач у мюнхенців, дуже багато неузгодженості в діях.

У Баварії повільно ходив м'яч. Поки хтось з гостей тільки готував пас – хтось з господарів вже висувався на перехоплення. Вільяреал зберігав дуже хорошу динаміку та ідеальну компактність. Унаї Емері пресингом спрямовував атаки Баварії на фланги, а там посилено відпрацьовували Ло Чельсо та Коклен, не дозволяючи створити ситуації 2 в 1 проти своїх захисників.

Мюнхен має радіти, що уник розгрому

Баварія нічогісінько не могла створити в першому таймі. 1 удар з меж штрафного за 45 хвилин. Лєвандовскі відірваний від команди, дальні передачі Кімміха – майже всі в молоко, купа безадресних подач на 11-метрову позначку. По перерві мюнхенці заграли різкіше, але чим більше вони ризикували, тим більше шансів на контратаках отримували суперники.

Вільяреал забив другий гол, але його скасували через офсайд. Коклен, виконуючи подачу, магічно закинув м'яч у дальній кут, однак за мить до того опинився на декілька сантиметрів ближче до воріт, ніж захисники Мюнхена. Морено не зустрів спротиву та підготував удар здалеку – м'яч прилетів у стійку. Нойєр вийшов не підстраховку і грубо помилився, а Жерар з власної половини не влучив у порожні ворота.

Neuer gosta de uma emoção né… pic.twitter.com/kfkbhLHZwL — Bayern Galaxy (@BayernGaIaxy) April 6, 2022

Прекрасним на швидкості був Данжума. Арно створив ще один момент для Морено – удар заблокували. В наступній атаці вже сам нідерландець запоров перспективний шанс, затягнувши з ударом. А ще через кілька хвилин Данжума не дотягнувся до навісу Еступіньяна перед порожнім кутом воріт. Ло Чельсо підготував супершанс для Педраси – м'яч зрізався.

Баварія почала заходити у чужий штрафний, але без реальних моментів. Що з тих 16 ударів у другому таймі, якщо 8 були заблоковані, а жоден з них не потягнув навіть на 0,1xG? Мюллєр проґавив простріл Гнабрі, спроби Девіса та Комана заблокували, Лєвандовскі та Сане не переграли голкіпера. Баварія могла врятуватися у компенсований час, але суддя не поставив пенальті за те, що Торрес ліктем розбив голову Горецки.

Все вирішиться за тиждень у матчі-відповіді в Мюнхені.