Рома приймала Мілан в рамках центрального матчу 11 туру Серії А. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

Златан Ібрагімовіч відкрив рахунок у поєдинку більярдним ударом зі штрафного. Після перерви 40-річний швед замахнувся на дубль, але його м'яч скасували через офсайд.

Ібрагімовіч забив Ромі хитрим ударом зі штрафного і відзначив два приголомшливі ювілеї

Подвоїв перевагу гостей Кессьє, реалізувавши пенальті. Кінцівка гри була за повної переваги римлян, яким все ж вдалось відквитати один м'яч, ударом у дев'ятку відзначився Ель-Шаараві.

Мілан лише за додатковими показниками постпується лідеру турніру Наполі, Рома – 4-та.

Мілан здолав Рому і залишився з Наполі на вершині Серії А – Ібрагімовіч вічно молодий, Моурінью не врятувала більшість