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Мотта націлився замінити Тухеля в ПСЖ

09:59 242 Читать на русском
Мотта націлився замінити Тухеля в ПСЖ
Тьягу Мотта / Фото ФК ПСЖ

Тренер молодіжної команди ПСЖ Тьягу Мотта має амбіції на кар'єрне підвищення.

"Є 99% тренерів, які хочуть тренувати ПСЖ, тому що це великий клуб. А тим самим 1% є Томас Тухель, який зараз очолює команду.

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Коли він піде з цієї посади, звичайно ж, я буду одним з тих, хто спробує очолити ПСЖ", – цитує Мотту RMC.

Нагадаємо, Тьягу захищав кольори ПСЖ з 2012 по 2018 рік. Також за кар'єру він пограв в Барселоні, Атлетіко, Дженоа та Інтері.

В поточному сезоні ПСЖ впевнено лідирує у чемпіонаті Франції. У Лізі чемпіонів парижани провалились, вилетівши від Манчестер Юнайтедж на стадії 1/8 фіналу турніру.

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Теги
Тьягу Мотта Тьягу Мотта ПСЖ ПСЖ Франція Томас Тухель Томас Тухель
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