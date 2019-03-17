ПСЖ змушений попрощатися з трьома ветеранами і продати Кавані через ранній виліт з Ліги чемпіонів

Виліт в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед матиме для ПСЖ серйозні наслідки.

ПСЖ через ранній виліт з Ліги чемпіонів не отримає тих прибутків, на які розраховувало керівництво французького клубу, повідомляє Rai Sport.

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За інформацією видання, парижанам доведеться переглянути свою кадрову політику. Зокрема, вже призупинені переговори щодо продовження контрактів з трьома ветеранами клубу. Майбутнє Тьягу Сілви, Дані Алвеса та Джанлуїджі Буффона в столиці Франції опинилося під загрозою.

Окрім того, ПСЖ буде змушений продати форварда Едінсона Кавані. Зазначається, що необхідні 40 млн євро готовий заплатити Наполі, який хоче повернути уругвайця на Сан Паоло. Також на нападника претендує мадридський Атлетіко – Дієго Сімеоне хоче бачити Кавані у складі своєї команди.

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