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ПСЖ змушений попрощатися з трьома ветеранами і продати Кавані через ранній виліт з Ліги чемпіонів

17:08 643 Читать на русском
ПСЖ змушений попрощатися з трьома ветеранами і продати Кавані через ранній виліт з Ліги чемпіонів
Алвес, Сілва, Буффон / фотоколаж: The Sun

Виліт в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед матиме для ПСЖ серйозні наслідки.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

ПСЖ через ранній виліт з Ліги чемпіонів не отримає тих прибутків, на які розраховувало керівництво французького клубу, повідомляє Rai Sport.

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За інформацією видання, парижанам доведеться переглянути свою кадрову політику. Зокрема, вже призупинені переговори щодо продовження контрактів з трьома ветеранами клубу. Майбутнє Тьягу Сілви, Дані Алвеса та Джанлуїджі Буффона в столиці Франції опинилося під загрозою.

Окрім того, ПСЖ буде змушений продати форварда Едінсона Кавані. Зазначається, що необхідні 40 млн євро готовий заплатити Наполі, який хоче повернути уругвайця на Сан Паоло. Також на нападника претендує мадридський Атлетіко – Дієго Сімеоне хоче бачити Кавані у складі своєї команди.

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ПСЖ - Манчестер Юнайтед Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Тьягу Сілва Тьягу Сілва Едінсон Кавані Едінсон Кавані Дані Алвес Дані Алвес ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів Франція
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