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Мотта нацелился заменить Тухеля в ПСЖ

10:05 43 Читати українською
Мотта нацелился заменить Тухеля в ПСЖ
Тьягу Мотта / Фото ФК ПСЖ

Тренер молодежной команды ПСЖ Тьягу Мотта имеет амбиции на карьерное повышение.

"Есть 99% тренеров, которые хотят тренировать ПСЖ, потому что это большой клуб. А тем самым 1% является Тухель, который сейчас возглавляет команду.

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Когда он уйдет с этой должности, конечно же, я буду одним из тех, кто попытается возглавить ПСЖ", – цитирует Мотту RMC.

Напомним, Тьягу защищал цвета ПСЖ с 2012 по 2018 год. Также за карьеру он поиграл в Барселоне, Атлетико, Дженоа и Интере.

В текущем сезоне ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции. В Лиге чемпионов парижане провалились, вылетев от Манчестер Юнайтедж на стадии 1/8 финала турнира.

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Тьягу Мотта Тьягу Мотта ПСЖ ПСЖ Франция Томас Тухель Томас Тухель
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