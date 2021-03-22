ЦСКА на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту за обопільною згодою сторін.

Ребров відмовився очолити московський ЦСКА наприкінці 2020-го, – ЗМІ

Гончаренко очолив москвичів у грудні 2016 року. Під його керівництвом команда виграла Суперкубок Росії 2018 року, двічі ставала срібним призером чемпіонату. У 2018 році "армійці" доходили до 1/4 фіналу Ліги Європи, а на груповому етапі ЛЧ двічі перемагали Реал. Поточна кампанія складається для ЦСКА невдало – команда провалилася на міжнародній арені і йде на п'ятому місці в чемпіонаті.

Очікується, що новим головним тренером москвичів стане екс-форвард збірної Хорватії Івіца Оліч.

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