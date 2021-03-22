ЦСКА на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

Ребров отказался возглавить московский ЦСКА в конце 2020-го, – СМИ

Гончаренко возглавил москвичей в декабре 2016 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России 2018 года, дважды становилась серебряным призером чемпионата. В 2018 году "армейцы" доходили до 1/4 финала Лиги Европы, а на групповом этапе ЛЧ дважды побеждали Реал. Текущая кампания складывается для ЦСКА неудачно – команда провалилась на международной арене и идет на пятом месте в чемпионате.

Ожидается, что новым главным тренером москвичей станет экс-форвард сборной Хорватии Ивица Олич.

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