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Директор Арсенал-Київ Москаленко: Очікуємо виходу Ісмаїлі, свою дискваліфікацію він вже відбув

21:50 225 Читать на русском
Директор Арсенал-Київ Москаленко: Очікуємо виходу Ісмаїлі, свою дискваліфікацію він вже відбув
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Генеральний директор Арсенал-Київ Олександр Москаленко поділився очікуваннями від матчу 2 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Готуємося, як то кажуть, грати. Начебто травмованих немає. Тих, кого ми планували, ми дозаявили, які в першому турі участі не брали. Великих проблем немає.

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Я дивився матч за Суперкубок, і не можу сказати, що футболіст награв на червону картку. Якщо арбітр вирішив, що це вилучення, то нехай це вилучення, але воно не повинно розтягуватися на 3-4, 10 матчів. Якщо так на кожне вилучення в кожній команді реагувати, то не буде кому грати. Участь його в матчі з Арсеналом? Так, людина була замішаний в інциденті, арбітр вилучив, але я впевнений, що він не повинен більше одного матчу пропускати. Тому ми готові до того, що Ісмаїлі вийде на поле, адже свою дискваліфікацію він уже відбув", – цитує Москаленка sport.ua.

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Україна2 тур

Шахтар - Арсенал-Київ: Неділя 29 липня 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
:
21
год
:
28
хв
Арсенал-Київ
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