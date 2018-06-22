Директор Арсенала Москаленко: Клуб не фінансується Шахтарем та не збирається йому програвати

Директор київського Арсеналу Олександр Москаленко заявляє, що "канонірів" пов'язує з Шахтарем лише використання "гірниками" бази клубу.

"Якщо у нас на базі тренується дубль Шахтаря, то це не означає, що вони нас фінансують. Такого немає. Ми йдемо своїм шляхом, Шахтар своїм.

Так, у нас гарні стосунки, але це не означає, що ми вийдемо і завтра будемо програвати Шахтарю 0:5. Ми йдемо своєю дорогою, в нас є свої цілі та амбіції.

Арсенал-Київ гратиме в сезоні 2018/19 на стадіоні Динамо

А те, що ми можемо спостерігати, як тренуються в Києві та працють такі клуби, як Шахтар та Динамо, це лише позитив, і є чому повчитися, щоб потім ми могли складати їм конкуренцію" – зазначив Москаленко на прес-конференції під час презентації Фабріціо Раванеллі як нового головного тренера Арсенала.