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Директор Арсенал-Киев Москаленко: Ожидаем выхода Исмаили, свою дисквалификацию он уже отбыл

21:50 48 Читати українською
Директор Арсенал-Киев Москаленко: Ожидаем выхода Исмаили, свою дисквалификацию он уже отбыл
Исмаили / ФК Шахтер

Генеральный директор Арсенал-Киев Александр Москаленко поделился ожиданиями от матча 2 тура УПЛ против Шахтера.

"Готовимся, как говорится, играть. Вроде бы травмированных нет. Тех, кого мы планировали, мы дозаявили, которые в первом туре не участвовали. Больших проблем нет.

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Я смотрел матч за Суперкубок, и не могу сказать, что футболист наиграл на красную карточку. Если арбитр решил, что это удаление, то пускай это удаление, но оно не должно растягиваться на 3-4, 10 матчей. Если так на каждое удаление в каждой команде реагировать, то некому будет играть. Участие его в матче с «Арсеналом»? Да, человек был замешан в инциденте, арбитр удалил, но я уверен, что он не должен больше одного матча пропускать. Поэтому мы готовы к тому, что Исмаили выйдет на поле, ведь свою дисквалификацию он уже отбыл", – цитирует Москаленко sport.ua.

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Шахтер - Арсенал-Киев: Воскресенье 29 июля 2018

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