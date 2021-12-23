"У мене таке враження, що збірна України грає на багажі, закладеному протягом останніх 3-4 років, коли команда почала показувати сучасний гарний футбол. Гра поставлена, солідна. Матвієнко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко – весь цей механізм працює, знають, що робити на полі. Вони грають, як вони знають. Мені здається, що немає впливу головного тренера на конкретну гру, немає жодного плану.

Циганков не показує той рівень, який свого часу демонстрував Коноплянка, – Морозюк

Такі тренери, як Луческу та Шевченко, дали новий поштовх українському футболу. Ще більше молодим українським гравцям, яким це було дуже потрібно. Наразі футболісти грають на топовому рівні, видно європейський стиль. На мою думку, європейський стиль дуже відрізняється від нашого українського. У нас гравці затиснуті, бояться. Весь футбол побудований на контратаках та терпінні. Битися, боротьба, підбирання, підкати – все. Можна битися на певному рівні, на топ-рівні тебе "розкатають". Все має бути у балансі.

Наразі збірна пройшла до плей-офф відбору ЧС-2022. Сподіваюсь, що все буде добре. Але мені здається, що вони втратили цю особливість. Боюся, щоб вони не розвалилися. Наразі з'явилися гравці, які бажають вирішити долю матчу однією передачею, так не буває. Мені здається, що зараз усе ламається. Петракова знаю особисто, але ніколи не працював із ним. Не знаю, наскільки він готовий працювати на такому рівні, це вже не діти, коли можеш вплинути на мотиваційні слова, – розповів Морозюк для SportUA LIVE.

Нагадаємо, у плей-офф відбору на ЧС-2022 збірна України зустрінеться з шотландцями.

Петраков перехрестився, Шотландія готується до смерті, а Україна не є фаворитом: реакція соцмереж на жереб ЧС