"Що б не говорили, без Ярмоленка дуже важко. Не те, що він мій друг, він надзвичайно важливий гравець зараз. Він робить різницю навіть у найскладніші моменти. На іншому фланзі цієї різниці не вистачає – ось коли був в найкращій формі Коноплянка.

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Вітя Циганков і Зубков – хороші гравці, але – це моя думка – вони не показують той рівень, який показував у свій час Коноплянка. У якийсь період вся збірна трималася на зв'язці Ярмоленко-Коноплянка. Вони робили величезну різницю, ось чому ми були за крок від чемпіонату світу", – сказав Морозюк для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко розташувався на другій сходинці у рейтингу бомбардирів збірної України, поступаючись на 5 м'ячів Андрію Шевченку.

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