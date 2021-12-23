"У меня такое впечатление, что сборная Украины играет на багаже, заложенном за последние 3-4 года, когда команда начала показывать современный хороший футбол. Игра поставлена, солидная. Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – весь этот механизм работает, знают, что делать на поле Они играют, как они знают, мне кажется, что нет влияния главного тренера на конкретную игру, нет никакого плана.

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Такие тренеры как Луческу и Шевченко дали новый толчок украинскому футболу. Еще больше молодым украинским игрокам, которым это было очень нужно. Сейчас футболисты играют на топовом уровне, виден европейский стиль. На мой взгляд, европейский стиль очень отличается от нашего украинского. У нас игроки зажаты, боятся. Весь футбол построен на контратаках и терпении. Сражаться, борьба, подбор, подкаты – все. Можно биться на определенном уровне, на топ-уровне тебя раскатают. Всё должно быть в балансе.

Сейчас сборная прошла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мне кажется, что они утратили эту особенность. Боюсь, чтобы они не развалились. Пока появились игроки, желающие решить судьбу матча одной передачей, так не бывает. Мне кажется, что сейчас все ломается. Петракова знаю лично, но никогда не работал с ним. Не знаю, насколько он готов работать на таком уровне, это уже не дети, когда можешь повлиять на мотивационные слова, – рассказал Морозюк SportUA LIVE.

Напомним, в плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины встретится с шотландцами.

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